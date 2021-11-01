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Эндокринолог перечислил способы восполнить дефицит витамина D

Lenta.ruиещё 4
1 час назад

При непереносимости витамина D его можно получить из продуктов питания, а также других препаратов и с помощью всевозможных косметологических процедур, заявил врач-эндокринолог, диетолог Михаил Гинзбург, пишет «Вечерняя Москва».

Эндокринолог перечислил способы восполнить дефицит витамина D
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как уточнил медик, как таковых альтернатив витаминному комплексу нет, этот микроэлемент является уникальным. Витамин D помогает организму бороться с опасными вирусами, а также предотвращает старение кожи. Гормон влияет на эндокринную систему, иммунитет и половые функции человека. Аллергических реакций на него не бывает, так как гормон вырабатывается самим организмом.

Кроме масляных растворов, способы пополнить дефицит витамина D — посещение солярия или прием солнечных ванн. Не стоит ходить туда часто, так как это может вызвать рак.

«Люди, которые от природы смуглы, не будут получать в достаточном количестве "солнечный гормон"», — добавил он.

Восполнить запас витамина в организме поможет включение в рацион печени трески, жирных сортов рыбы, яичного желтка и молока повышенной жирности. Из медикаментозных альтернатив врач рекомендует водорастворимые формы витамина D, к ним относится «Колекальциферол».

«Не составит труда найти в аптеке специальные спреи с витамином D. Содержимое баллончика наносится под язык — и дневная доза полезного элемента пополнена», — перечислил он.

Новости,Михаил Гинзбург,
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