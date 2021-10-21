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Врач рассказал, кому нельзя есть чеснок

Стелла Шмель
4 часа назад

Среди людей, предпочитающих народные методы лечения, чеснок считается одним из самых эффективных средств для укрепления иммунитета и борьбы с простудой. Но и у него есть свои противопоказания.

Врач рассказал, кому нельзя есть чеснок
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В интервью радио Sputnik семейный врач, диетолог Анна Ивашкевич рассказала, кому чеснок может принести больше вреда, чем пользы.

"Противопоказан чеснок людям с открытыми язвами желудка. Еще его нельзя есть людям с гастритом, который находится не в ремиссии, а в активной стадии, им сырой чеснок тоже противопоказан. Если человек с подобной проблемой все-таки съест чеснок, то получит боль и дискомфорт в желудке",

- отметила врач.

Если у человека нет проблем с ЖКТ, то все равно не следует злоупотреблять этим продуктом.

"Если нет проблем с желудком, с кишечником, нет дискомфорта от употребления чеснока, то его можно есть. В день это будет пара долек. Но если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, то даже такое количество – это много".

При этом врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что чеснок и вовсе не обладает лечащими свойствами при простудных заболеваниях.

Новости,Евгений Комаровский,ИА Sputnik,
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