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Сомнолог назвал способ борьбы с осенней сонливостью

Мария Каткова
4 часа назад

Врач-сомнолог Михаил Полуэктов рассказал, как можно побороть осеннюю сонливость. Об этом сообщает радио Sputnik.

Сомнолог назвал способ борьбы с осенней сонливостью
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Врач заявил, что осенняя сонливость является распространенным отклонением от нормы, которым страдают многие россияне из-за прекращений светового дня.

Всего, по его мнению, существует три способа избавления от сонливости: моментальный, долгосрочный и медикаментозный.

"Есть одно средство от дневной сонливости, его все знают, оно действует на людей, мышей, тараканов и даже рыб – это кофеин. Это химическое вещество, которое уменьшает сонливость у всех живых существ"

Эксперт отметил, что если сонливость беспокоит человека дольше одного дн, то необходимо наладить режим сна. Когда и это не помогает, необходимо переходить на медикаменты, предварительно обсудив ситуацию с врачом.

Сомнолог отметил, что в некоторых случаях осенняя сонливость может быть симптомом серьезных психических заболеваний.

"Одну из причин дневной сонливости я бы связал с психическими заболеваниями. Например, депрессия – это достаточно распространенное состояние, которое встречается где-то у 10% людей. Часто депрессия может проявляться в ощущении общей слабости, некоторые люди расценивают его как желание спать"

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