Иммунолог: «Дельта»-штамм COVID-19 стал самым коварным для легких

С появлением «дельта»-штамма коронавируса изменилась клиническая картина течения заболевания.

Штамм «Дельта» стал наиболее коварным для легких и значительно увеличил количество регистрируемых пневмоний. Об этом заявил врач-иммунолог Николай Крючков, пишет ФАН.

Он отметил, что при заражении данным штамом коронавируса у пациента всего за несколько дней может развиться пневмония в тяжелой форме. Кроме того, спазмы в груди и дефицит воздуха дают осложнения на сердечно-сосудистую систему.