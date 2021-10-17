Иммунолог: «Дельта»-штамм COVID-19 стал самым коварным для легких

С появлением «дельта»-штамма коронавируса изменилась клиническая картина течения заболевания.
Штамм «Дельта» стал наиболее коварным для легких и значительно увеличил количество регистрируемых пневмоний. Об этом заявил врач-иммунолог Николай Крючков, пишет ФАН.
Он отметил, что при заражении данным штамом коронавируса у пациента всего за несколько дней может развиться пневмония в тяжелой форме. Кроме того, спазмы в груди и дефицит воздуха дают осложнения на сердечно-сосудистую систему.
Врач рассказал, что если раньше при снижении С-реактивного белка в крови можно было говорить о выздоровлении, то сегодня у пациентов с «дельта»-штаммом снижается температура, наблюдается положительная динамика С-реактивного белка, но клиническая картина меняется в худшую сторону.