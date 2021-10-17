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Названы симптомы "суперпростуды"

Стелла Шмель
3 часа назад

Жители Великобритании сообщают, что все чаще сталкиваются с так называемой "суперпростудой". Основные симптомы недуга: очень сильный кашель, одышка, повышенная температура, потеря запаха и вкуса. Врачи рассказали, как бороться с таким состоянием, об этом пишет The Telegraph.

Названы симптомы "суперпростуды"
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Основная возрастная категория пациентов — это люди от 15 до 44 лет. При этом по данным, которое приводит издание, большая часть заболевших — полностью вакцинированные от COVID-19. Но при этом заболевании ПЦР-тесты на COVID-19 дают отрицательный результат.

Специалисты, тем не менее, рекомендуют при первых проявлениях сдать ПЦР-тест и минимизировать контакты с другими людьми, обеспечить себе постоянный покой, лечиться обильным питьем, жаропонижающими средствами и назальными спреями, которые уменьшают отеки слизистой носа.

Ранее диетолог назвала овощ, который поможет бороться с простудой.

Новости,Daily Telegraph,
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