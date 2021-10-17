Названы симптомы "суперпростуды"

Жители Великобритании сообщают, что все чаще сталкиваются с так называемой "суперпростудой". Основные симптомы недуга: очень сильный кашель, одышка, повышенная температура, потеря запаха и вкуса. Врачи рассказали, как бороться с таким состоянием, об этом пишет The Telegraph.

Основная возрастная категория пациентов — это люди от 15 до 44 лет. При этом по данным, которое приводит издание, большая часть заболевших — полностью вакцинированные от COVID-19. Но при этом заболевании ПЦР-тесты на COVID-19 дают отрицательный результат.