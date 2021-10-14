Мясников назвал единственный метод борьбы с похмельем

"Я дам вам один самый хороший совет: если начинаете выпивать, помните, как бы хорошо ни было, вы должны закончить в девять вечера. Тогда у вас до утра есть время протрезветь. Никогда не старайтесь выпить еще на посошок и так далее...", — завил Мясников.