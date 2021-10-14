Мясников назвал единственный метод борьбы с похмельем

Единственный действенный метод борьбы с алкогольным похмельем назвал врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с «Лентой.ру» назвал.
Доктор Мясников считает, что только умеренность при употреблении спиртного позволит хорошо себя чувствовать на утро после этого.
По словам медика, есть множество советов по борьбе с похмельем, но лучший из них описан в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
«Дорогой Степан Богданович, никакой пирамидон вам не поможет. <…> Единственно, что вернет вас к жизни, это две стопки водки с острой и горячей закуской», — процитировал доктор роман.
В то же время единственным эффективным способом избежать последствий после употребления спиртного, является умеренность накануне. Мясников порекомендовал, чтобы избежать похмелья, не пить после 21:00.
"Я дам вам один самый хороший совет: если начинаете выпивать, помните, как бы хорошо ни было, вы должны закончить в девять вечера. Тогда у вас до утра есть время протрезветь. Никогда не старайтесь выпить еще на посошок и так далее...", — завил Мясников.
Все другие варианты, по его словам, "станут ударом по организму".
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