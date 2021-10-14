Ученые обнаружили необычное свойство иван-чая

В результате ферментации иван-чай узколистный может накапливать высокоэффективный пигмент, относящийся к группе меланинов, защищающих от воздействия радиации и солнечных лучей.

Такой вывод сделали ученые из Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) в Якутии.

Меланины представляют собой органические полимерные сетки, которые построены из фрагментов простых фенольных соединений. Об этом напомнила профессор Института естественных наук СВФУ Надежда Чирикова.

Меланин иван-чая уникально стабилен в среде желудочного сока, разрушающей антиоксиданты. Профессор объяснила, что меланин в ферментированных листьях растения защищает организм от негативного воздействия свободных радикалов.

Антиоксиданты, как отметили в СВФУ, особенно необходимы в местах с суровым климатом. Они могут помочь в профилактике ряда заболеваний.