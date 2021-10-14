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Раскрыта взаимосвязь между злоупотреблением солью и давлением

Стелла Шмель
22 минуты назад

Чрезмерное употребление соли в пищу может плохо сказаться на здоровье. В частности, у человека может повысится кровяное давление. Об этом заявила гастроэнтеролог, диетолог центральной клинической больницы "РЖД-Медицина" Наталья Стукова в разговоре с журналистом газеты "Вечерняя Москва".

Раскрыта взаимосвязь между злоупотреблением солью и давлением
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Специалист отметила, что соль участвует в обменных процессах организма. А содержащиеся в ней минералы поддерживают баланс электролитов, к которым относится натрий.

"Повышенная концентрация (переизбыток) ионов хлорида натрия в крови задерживает жидкость в сосудистом русле, перегружает сердце и способствует повышению кровяного давления",

- пояснила Наталья Стукова.

Если говорить проще, то хлорид натрия, который человек потребляет в пищу, откладывается на стенках сосудов. А так как натрий притягивает воду, то из-за избыточного его количества сосуды могут набухать и сужаться. От этого повышается давление.

Ранее мы писали о том, какие продукты опасны при высоком давлении.

Новости,Вечерняя Москва,
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