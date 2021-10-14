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Опровергнут популярный миф об эффективности чеснока при ОРВИ

Стелла Шмель
51 минуту назад

Лук и чеснок на самом деле малоэффективны при простудных состояниях. Об этом заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский. Он опроверг популярное убеждение в эфире рубрики «Спроси у Комаровского» на телеканале «Украина».

Опровергнут миф об эффективности чеснока при ОРВИ
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как рассказал врач, высокая эффективность лука и чеснока как защиты от простудных заболеваний - это всего-лишь байка. Комаровский уточнил, что самой эффективной профилактикой ОРВИ будет отсутствие контакта с зараженным человеком.

"Единственное, что может реально сработать, если от человека очень сильно воняет чесноком, то шансов, что к нему подойдут люди, немного меньше, то есть они будут держать дистанцию",

- высказал свое мнение Комаровский.

Врач посоветовал носить маски в общественных местах и регулярно проветривать помещение.

"Если вам хочется есть чеснок и лук, ешьте, пожалуйста, на здоровье. Но прошу вас: к профилактике ОРВИ это не имеет в принципе никакого отношения".

Тем не менее, считается, что есть овощ, способный снизить вероятность заражения ОРВИ. Овощ, который поможет бороться с простудой, назвала диетолог.

Новости,Евгений Комаровский,
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