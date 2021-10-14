Кардиолог перечислил симптомы, при которых срочно нужен врач

Специалисты отмечают значительное снижение возраста пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Еще совсем недавно инфаркт в 30-35 лет был исключительным случаем, теперь же он встречается в этом возрасте все чаще и чаще. Об этом рассказал заведующий научным отделом нарушений ритма и проводимости медицинского научно-образовательного центра (МНОЦ) МГУ им. М.В. Ломоносова врач-аритмолог Андрей Ардашев в разговоре с агентством "Прайм".
Чтобы быть в курсе происходящий в организме процессов, врач порекомендовал посещать кардиолога с профилактическим осмотром как минимум раз в год. Следует делать электрокардиограмму (ЭКГ), Эхо-ЭКГ и при необходимости суточное холтеровское мониторирование ЭКГ (ХМ ЭКГ).
При этом существуют определенные симптомы, при которых к врачу нужно обратиться сразу же:
"Каждый из перечисленных симптомов отражает нарушение регионального кровотока, то есть кровоснабжения конкретной области или органа (прежде всего, головы, сердца), что может означать угрозу инсульта или инфаркта, а это уже острые состояния (обострение заболеваний), из которых выйти "сухим" будет суждено далеко не каждому",
— пояснил врач.
Ранее мы писали, что кардиолог раскрыл, какие пищевые привычки плохо сказываются на работе сердца.