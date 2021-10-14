Кардиолог перечислил симптомы, при которых срочно нужен врач

Специалисты отмечают значительное снижение возраста пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Еще совсем недавно инфаркт в 30-35 лет был исключительным случаем, теперь же он встречается в этом возрасте все чаще и чаще. Об этом рассказал заведующий научным отделом нарушений ритма и проводимости медицинского научно-образовательного центра (МНОЦ) МГУ им. М.В. Ломоносова врач-аритмолог Андрей Ардашев в разговоре с агентством "Прайм".