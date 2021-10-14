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Кардиолог перечислил симптомы, при которых срочно нужен врач

Стелла Шмель
46 минут назад

Специалисты отмечают значительное снижение возраста пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Еще совсем недавно инфаркт в 30-35 лет был исключительным случаем, теперь же он встречается в этом возрасте все чаще и чаще. Об этом рассказал заведующий научным отделом нарушений ритма и проводимости медицинского научно-образовательного центра (МНОЦ) МГУ им. М.В. Ломоносова врач-аритмолог Андрей Ардашев в разговоре с агентством "Прайм".

Кардиолог перечислил симптомы, при которых срочно нужен врач
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Чтобы быть в курсе происходящий в организме процессов, врач порекомендовал посещать кардиолога с профилактическим осмотром как минимум раз в год. Следует делать электрокардиограмму (ЭКГ), Эхо-ЭКГ и при необходимости суточное холтеровское мониторирование ЭКГ (ХМ ЭКГ).

При этом существуют определенные симптомы, при которых к врачу нужно обратиться сразу же:

  • боль в районе сердце: ощущение, будто на грудь положили камень
  • сильная головная боль в затылочной области, ощущение, что голову что-то сдавливает
  • повышение артериального давления
  • плохая переносимость привычных физических нагрузок
  • головокружение, предобморок и обморок в состоянии покоя или при незначительной активности

"Каждый из перечисленных симптомов отражает нарушение регионального кровотока, то есть кровоснабжения конкретной области или органа (прежде всего, головы, сердца), что может означать угрозу инсульта или инфаркта, а это уже острые состояния (обострение заболеваний), из которых выйти "сухим" будет суждено далеко не каждому",

— пояснил врач.

Ранее мы писали, что кардиолог раскрыл, какие пищевые привычки плохо сказываются на работе сердца.

Новости,МГУ,
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