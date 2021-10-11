Попова рассказала о возрастающих рисках распространения чумы

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о возрастающих рисках распространения чумы. Она отметила, что в настоящее время в мире зафиксировано увеличение случаев заболевания. Ее слова приводит ТАСС.
"Мы, конечно же, видим изменение границ очагов, например, чумы, связанные с потеплением, с изменением климата и с антропогенным воздействием на окружающую природную среду. Мы видим увеличение случаев чумы в мире. Это тоже риски сегодняшнего дня",
- рассказала она.
Как отметила Попова, в настоящее время очень важным условием является своевременное и оперативное реагирование на подобные случаи.
Напомним, бубонная чума - это заболевание, распространяемое паразитами через диких грызунов, в частности сурков. Заразиться может человек в том числе при употреблении животного, мясо которого было заражено.