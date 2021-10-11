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Попова рассказала о возрастающих рисках распространения чумы

Стелла Шмель
2 часа назад

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о возрастающих рисках распространения чумы. Она отметила, что в настоящее время в мире зафиксировано увеличение случаев заболевания. Ее слова приводит ТАСС.

"Мы, конечно же, видим изменение границ очагов, например, чумы, связанные с потеплением, с изменением климата и с антропогенным воздействием на окружающую природную среду. Мы видим увеличение случаев чумы в мире. Это тоже риски сегодняшнего дня",

- рассказала она.

Как отметила Попова, в настоящее время очень важным условием является своевременное и оперативное реагирование на подобные случаи.

Напомним, бубонная чума - это заболевание, распространяемое паразитами через диких грызунов, в частности сурков. Заразиться может человек в том числе при употреблении животного, мясо которого было заражено.

Ранее Роспотребнадзор оценил заразность ковидом на курортах РФ.

Новости,Видео,Анна Попова,Роспотребнадзор,ИТАР-ТАСС,
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