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Врач назвала продукты, которые снижают мужскую потенцию

Диана Товсепова
1 час назад

На половую функцию мужчин могут влиять сладости, алкоголь и мучные продукты. Об этом в беседе с изданием «Вечерняя Москва» сказал диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Врач назвала продукты, снижающие мужскую потенцию
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Продукты с высоким гликемическим индексом, по его словам, понижают сексуальное влечение, а при длительном употреблении и вовсе способны привести к нарушению половую функцию.

"Если хотите продлить свою сексуальную жизнь, следует сократить потребление сладостей в виде шоколада, тортов, мучных изделий и иных продуктов с сахаром. Можно есть шоколад, но горький, в котором минимальное количество подсластителей", — рекомендует врач.

Врач объяснил, правда ли, что красное мясо способствует выработке мужских гормонов:

"Это не правда, а миф, который распространяют дилетанты. Это такой же вымысел, как и то, что морепродукты являются афродизиаками, превращающими мужчину в полового монстра".

Красное мясо, по словам врача, негативно влияет на мужской организм. В частности, оно ускоряет процессы старения, а также приостанавливает выработку дофамина и эндорфина, которые влияют и на потенцию.

Кроме того, врач назвал продукты, которые «не позволяют мужчине обрести сексуальную силу» и вредят половой функции. Это алкоголь, сладкие газированные напитки, полуфабрикаты, фастфуд и изделия на основе пищевых дрожжей.

Новости,Михаил Гинзбург,
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