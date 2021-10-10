Врач назвала продукты, снижающие мужскую потенцию

На половую функцию мужчин могут влиять сладости, алкоголь и мучные продукты. Об этом в беседе с изданием «Вечерняя Москва» сказал диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Продукты с высоким гликемическим индексом, по его словам, понижают сексуальное влечение, а при длительном употреблении и вовсе способны привести к нарушению половую функцию.

"Если хотите продлить свою сексуальную жизнь, следует сократить потребление сладостей в виде шоколада, тортов, мучных изделий и иных продуктов с сахаром. Можно есть шоколад, но горький, в котором минимальное количество подсластителей", — рекомендует врач.

Врач объяснил, правда ли, что красное мясо способствует выработке мужских гормонов:

"Это не правда, а миф, который распространяют дилетанты. Это такой же вымысел, как и то, что морепродукты являются афродизиаками, превращающими мужчину в полового монстра".

Красное мясо, по словам врача, негативно влияет на мужской организм. В частности, оно ускоряет процессы старения, а также приостанавливает выработку дофамина и эндорфина, которые влияют и на потенцию.