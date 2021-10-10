Мясников назвал опасное при резком повышении давления лекарство

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что прием лекарств «под язык» может спровоцировать инфаркты и инсульты. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия1» он опроверг заблуждения, связанные с повышенным артериальным давлением. Выпуск опубликован на YouTube.
По словам медика, к запретным лекарствам относится известный препарат каптоприл.
«Не снижайте резко давление. У вас криз — все таблетки "под язык" вам запрещены. Ни скорая, ни вы сами не должны этого делать», — предупредил Мясников.
Врач отметил, что самостоятельное лечение подобными препаратами чревато инфарктом, инсультом и острой почечной недостаточностью из-за снижения перфузионного давления в коронарных сосудах сердца.