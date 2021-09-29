Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

Российский кардиолог назвал неожиданные признаки инфаркта

Lenta.ruиещё 3
5 часов назад

На инфаркт могут указывать неожиданные симптомы, такие как боль в руке или животе. Об этом рассказал кардиолог, заслуженный врач России Юрий Кремнев. Его слова приводит «Москва24».

Российский кардиолог назвал неожиданные признаки инфаркта
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам российского врача, среди неочевидных признаков проблем с сердцем также значатся боль в локте и рвота.

«Например, у человека болит рука, плечо. Делаешь ЭКГ, а там изменения на кардиограмме. Это проявление ишемической болезни»,

— назвал симптомы приближающегося инфаркта Кремнев, добавив, что во врачебной практике такие случаи встречаются редко.

Медик назвал и типичные проявления инфаркта — в их число он включил подъем давления, головную боль, нарушение дыхания, головокружение, сжимающие или жгучие боли в области сердца. В таком случае необходимо сразу измерить давление. Для профилактики инфарктов врач посоветовал раз в год делать кардиограмму, сдавать анализы на холестерин и сахар.

Новости,Москва24,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители