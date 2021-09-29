Российский кардиолог назвал неожиданные признаки инфаркта

На инфаркт могут указывать неожиданные симптомы, такие как боль в руке или животе. Об этом рассказал кардиолог, заслуженный врач России Юрий Кремнев. Его слова приводит «Москва24».
По словам российского врача, среди неочевидных признаков проблем с сердцем также значатся боль в локте и рвота.
«Например, у человека болит рука, плечо. Делаешь ЭКГ, а там изменения на кардиограмме. Это проявление ишемической болезни»,
— назвал симптомы приближающегося инфаркта Кремнев, добавив, что во врачебной практике такие случаи встречаются редко.
Медик назвал и типичные проявления инфаркта — в их число он включил подъем давления, головную боль, нарушение дыхания, головокружение, сжимающие или жгучие боли в области сердца. В таком случае необходимо сразу измерить давление. Для профилактики инфарктов врач посоветовал раз в год делать кардиограмму, сдавать анализы на холестерин и сахар.