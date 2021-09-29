Российский кардиолог назвал неожиданные признаки инфаркта

На инфаркт могут указывать неожиданные симптомы, такие как боль в руке или животе. Об этом рассказал кардиолог, заслуженный врач России Юрий Кремнев. Его слова приводит «Москва24».

По словам российского врача, среди неочевидных признаков проблем с сердцем также значатся боль в локте и рвота.

«Например, у человека болит рука, плечо. Делаешь ЭКГ, а там изменения на кардиограмме. Это проявление ишемической болезни»,

— назвал симптомы приближающегося инфаркта Кремнев, добавив, что во врачебной практике такие случаи встречаются редко.