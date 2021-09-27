Мясников объяснил сложность лечения гипертонии

По словам доктора, организм из-за своих особенностей может не отреагировать на действующее вещество лекарства, и в этом случае необходимо совместно с врачом менять схему лечения. «Вы принимаете или не те таблетки, или не в той комбинации, или не в той дозе, превышая или занижая ее, или не в то время», — пояснил он.