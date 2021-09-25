Гастроэнтеролог предупредила о связи горячего чая и онкологии

«По поводу горячих напитков есть исследование, что они могут привести к развитию онкологических заболеваний, могут быть повреждены пищевод, гортань. Поэтому мы завариваем чай не кипятком и пьем несколько остывшим. Самое лучшее, если чай соотносится с температурой тела. Он может быть чуть горячее — градусов 40, но кипяток пить однозначно не надо», — объяснила врач.