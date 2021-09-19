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Дети во всем мире начали массово заражаться малоизвестным вирусом

Lenta.ruиещё 8
19 минут назад

Врачи из США, Великобритании, Швейцарии и Японии сообщили, что дети во всем мире начали массово заражаться малоизвестным респираторно-синцитиальным вирусом (RSV), вызывающим заболевание дыхательных путей. Об этом пишет ВВС News.

Дети во всем мире начали массово заражаться малоизвестным вирусом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как рассказал глава отделения детских инфекционных заболеваний в одной из больниц Нью-Йорка в США Рабиа Ага, случаи заражения младенцев и детей новым вирусом произошли еще в апреле, из-за чего отделения интенсивной терапии сразу же оказались переполнены.

По мнению ученых, пандемия коронавируса повлияла на распространение RSV и из-за карантинных мер дети не выработали иммунитет против вируса. Всплеск заболеваемости произошел после того, как коронавирусные меры были ослаблены. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, у большинства детей вирус протекает легко — как простуда с насморком и кашлем. Но у некоторых он может вызвать бронхиолит, воспаление нижних отделов легких.

Ранее специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США сообщили, что количество госпитализаций детей с COVID-19 в стране резко возросло с тех пор, как «дельта»-вариант коронавируса стал преобладающим, однако новое исследование предполагает: опасения, что новый штамм является более опасным и вызывает более тяжелую форму заболевания, необоснованны.

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