Раскрыты три «убийцы» холестерина

Британский врач Дебора Ли рассказала, какие продукты помогают быстро уменьшить уровень холестерина в крови. По ее словам, они также снижают риск развития болезней сердца и сосудов, сообщает Express.

Медик напомнила, что повышенный уровень холестерина возникает из-за особенностей питания. Однако в некоторых случаях к нему приводят заболевания почек, гипотиреоз, ожирение, нервная анорексия, курение, а также употребление большого количества алкоголя и избыток соли в рационе.

Ли призвала ограничить в рационе жирное мясо, колбасы, выпечку, сыры и десерты, поскольку они повышают уровень холестерина. Она также раскрыла трех «убийц» этого вещества в организме. В их числе медик назвала ненасыщенные жиры, молочные продукты и клетчатку.

Врач порекомендовала заменять насыщенные жиры ненасыщенными. Их можно найти в орехах, оливковом и кунжутном маслах, а также в красной рыбе, бобовых и в мясе птицы. Кроме того, необходимо употреблять нерафинированные цельнозерновые продукты с повышенным содержанием клетчатки: черный хлеб, коричневый рис и неочищенные макаронные изделия.