Онколог перечислил три симптома «незаметного» рака

Некоторые пациенты, которые ощущают неприятные изменения в организме, отказываются идти на осмотр к врачу, так как боятся услышать диагноз «рак». Об этом рассказал доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, главный врач онкологического центра Михаил Давыдов.

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По его словам, на наличие у пациента онкологии могут указывать появление болезненных ощущений, резкое похудение и отсутствие аппетита.

— Если онкологию диагностируют в момент появления симптомов, это уже 3-4 стадия, — уточнил эксперт.

Он добавил, что в настоящее время опухоли все чаще поражают людей в возрасте от 30 до 40 лет.