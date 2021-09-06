Россиянам рассказали о связи рака крови с ее группой

Риск развития любого онкозаболевания — это совокупность факторов, включающих в себя много показателей. Нельзя сказать, что носители определенной группы крови более подвержены риску развития рака. Об этом рассказал врач-онколог, врач-гематолог, врач-радиолог высшей категории, руководитель Онкологического Центра «СМ-Клиника», доктор медицинских наук профессор Александр Серяков в интервью «Известиям».

По его словам, на данный момент отсутствует четкая доказательная база, которая бы подтвердила прямую связь риска развития онкогематологических и онкологических заболеваний с группами крови.

«Некоторые авторы отмечают более высокую частоту развития онкогематологических и онкологических заболеваний у носителей II и IV группы крови. В противоположность им другие авторы описывают более высокий риск развития рака у носителей I группы крови, а у людей со II группой крови, напротив, менее высокий риск», — отметил специалист.

Он уточнил, что на развитие онкопатологии влияют такие факторы, как генетическая предрасположенность, вредные факторы внешней среды, нездоровый образ жизни, курение, употребление алкоголя, ожирение, воздействие химически вредных веществ на производстве, в быту и дома.