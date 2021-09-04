Раскрыта опасность переизбытка сахара в крови

«Оно также приводит и к нарушению питания нервных окончаний и волокон. В результате человек может столкнуться с нейропатией, а после и с полинейропатией», — отметил Кондрахин. Он пояснил, что эти состояния характеризуются покалыванием и жжением в конечностях.

Кардиолог предупредил, что переизбыток сахара также приводит к атеросклерозу, инсульту и инфаркту. В связи с этим диетолог Светлана Титова порекомендовала тщательно следить за рационом и заявила, что в покупных продуктах содержится много сахара, особенно в йогуртах, выпечке, напитках и полуфабрикатах. Она сказала, что дешевый сахар быстрее повышает уровень глюкозы в крови по сравнению с натуральными подсластителями.