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Раскрыта опасность переизбытка сахара в крови

Lenta.ruиещё 1
2 часа назад

Член Российского научного медицинского общества терапевтов, клинический фармаколог, кардиолог Андрей Кондрахин раскрыл опасность переизбытка сахара в организме. Об этом сообщает «Пятый канал».

Раскрыта опасность переизбытка сахара в крови
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам кардиолога, это вызывает загущение крови, которое приводит к задержке газообмена и нарушению питания клеток.

«Оно также приводит и к нарушению питания нервных окончаний и волокон. В результате человек может столкнуться с нейропатией, а после и с полинейропатией», — отметил Кондрахин. Он пояснил, что эти состояния характеризуются покалыванием и жжением в конечностях.

Кардиолог предупредил, что переизбыток сахара также приводит к атеросклерозу, инсульту и инфаркту. В связи с этим диетолог Светлана Титова порекомендовала тщательно следить за рационом и заявила, что в покупных продуктах содержится много сахара, особенно в йогуртах, выпечке, напитках и полуфабрикатах. Она сказала, что дешевый сахар быстрее повышает уровень глюкозы в крови по сравнению с натуральными подсластителями.

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