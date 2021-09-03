Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

Врач назвал три способа избежать простуды

News.ruиещё 2
1 час назад

Чтобы защититься от простуды осенью, следует укреплять слизистую полость носа, горло и носоглотку. Об этом NEWS.ru рассказал кандидат медицинских наук, отоларинголог Владимир Зайцев.

Врач назвал три способа избежать простуды
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Специалист сообщил, что для укрепления слизистой полости носа и глотки следует пить чёрный или зелёный чай с добавлением трав и имбиря.

"Если это будет на постоянной основе каждое утро, то это хорошо и для слизистой оболочки задней стенки глотки и для желудочно-кишечного тракта", — сказал врач.

Также важно не находиться в условиях гипотермии, то есть не переохлаждаться. Одеваться следует так, чтобы не было холодно, но и не стоит себя слишком себя укутывать.

"Если человек всё время кутается, то он рано или поздно переохладится", — отметил Зайцев.

Также доктор напомнил о пользе прогулок. Он призвал почаще ходить пешком, бывать в парках и скверах, а также выбираться за город.

Если эти три момента будут соблюдены, плюс при условии полноценного сна, то вряд ли какие-то простудные заболевания одолеют человека. Потому что носоглотка будет защищена, человек находится в движении и всё будет хорошо, — сказал врач.

Он добавил, что следует не забывать об употреблении витаминов. Это не будет лишним ранней весной, когда люди страдают от авитаминоза, и осенью. Доктор порекомендовал использовать поливитамины.

Новости,Владимир Зайцев,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители