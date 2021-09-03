Показана опасность хронического недосыпа

Опасность хронического недосыпа для человека вполне известна — к примеру, он ассоциируется с последующей невнимательностью и потерей памяти, повышенным риском ДТП и сердечно-сосудистых заболеваний. Однако неясно, как и за какое время человек может после него восстановиться.

Чтобы оценить это, исследователи из Ягеллонского университета заставили 23 добровольцев в течение десяти дней сократить время своего сна на 30 процентов (в среднем на два часа, с 7,5 часов, до 5,5). После этого следовали семь дней восстановления в повседневных условиях с неограниченным сном. Все это время участники исследования носили на запястьях актиграфы для мониторинга сна, а активность их мозга отслеживалась с помощью электроэнцефалографа. Кроме того, они ежедневно проходили тест Струпа, измеряющего задержку реакции и ее аккуратность при прочтении слов.