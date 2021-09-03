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Показана опасность хронического недосыпа

Lenta.ru
2 часа назад

Польские ученые показали, что за неделю после периода хронического недосыпа человек не может восстановить все свои способности. Статья исследователей опубликована в журнале PLOS ONE.

Показана опасность хронического недосыпа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Опасность хронического недосыпа для человека вполне известна — к примеру, он ассоциируется с последующей невнимательностью и потерей памяти, повышенным риском ДТП и сердечно-сосудистых заболеваний. Однако неясно, как и за какое время человек может после него восстановиться.

Чтобы оценить это, исследователи из Ягеллонского университета заставили 23 добровольцев в течение десяти дней сократить время своего сна на 30 процентов (в среднем на два часа, с 7,5 часов, до 5,5). После этого следовали семь дней восстановления в повседневных условиях с неограниченным сном. Все это время участники исследования носили на запястьях актиграфы для мониторинга сна, а активность их мозга отслеживалась с помощью электроэнцефалографа. Кроме того, они ежедневно проходили тест Струпа, измеряющего задержку реакции и ее аккуратность при прочтении слов.

Выяснилось, что участникам не удалось вернуться к показателям до хронического недосыпа — за исключением показателей теста Струпа.

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