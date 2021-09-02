Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

Выявлен новый риск для людей с болезнями сердца

Lenta.ru
59 минут назад

Сельская и безбрачная жизнь оказались связаны с повышенным риском развития состояния обреченности у людей с ишемической болезнью сердца, выяснили ученые из США. Статья исследователей опубликована в Journal of the American Heart Association.

Выявлен новый риск для людей с болезнями сердца
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Уже известно, что чувство отчаяния и безысходности связано с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний: для людей с ним риск инфаркта и смерти повышается в три раза. Исследователи из Дортского и Иллинойсского университетов проанализировали данные о 628 пациентах из больниц Южной Дакоты и Мичигана, у которых диагностировали ишемическую болезнь сердца. 25 процентов участников жили в сельской местности. Из них около 30 процентов составляли женщины, в браке состояли около 66 процентов. У половины из них имелась история сердечно-сосудистых заболеваний, у четверти была депрессия.

Для того, чтобы оценить наличие состояния обреченности, исследователи просили участников заполнить ряд опросников, позволявших в том числе оценить степень депрессии и способности людей выполнять повседневную физическую работу. Выяснилось, что состояние безысходности у живущих в сельской местности «сердечников» наблюдалось чаще на 10 процентов. При этом среди сельских жителей оно чаще наблюдалось у не живущих в браке людей — на 20 процентов чаще.

Новости,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители