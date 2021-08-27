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Врач предупредила об опасности алкоголя по выходным

Lenta.ru
29 минут назад

Привычка употреблять алкоголь по выходным может завести человека в «алкогольную петлю», что лишит его естественной радости, предупредила в интервью радио Sputnik семейный психотерапевт Майя Медведева.

Врач предупредила об опасности алкоголя по выходным
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Врач отметила, что распитие алкоголя в России в основном приходится на вечер пятницы и выходные. Однако чем больше люди выпивают, тем больше они рискуют.

«Когда "гормон радости" дофамин вырабатывается с помощью алкоголя, то организм получает сигнал: "Твой природный дофамин не нужен, мы тут сами справимся с помощью спиртного". Из-за этого организм начинает вырабатывать чуть меньше естественного дофамина», — объяснила Медведева, отметив, что с каждой неделей естественной радости будет становиться все меньше.

По мнению специалиста, для избежания опасной зависимости нужно вспомнить те моменты, которые ранее радовали человека. Таким образом алкоголь можно будет вытеснить из повседневной жизни, путем замены.

Новости,ИА Sputnik,
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