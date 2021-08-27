Врач предупредила об опасности алкоголя по выходным

«Когда "гормон радости" дофамин вырабатывается с помощью алкоголя, то организм получает сигнал: "Твой природный дофамин не нужен, мы тут сами справимся с помощью спиртного". Из-за этого организм начинает вырабатывать чуть меньше естественного дофамина», — объяснила Медведева, отметив, что с каждой неделей естественной радости будет становиться все меньше.