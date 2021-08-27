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Названы снижающие риск сердечного приступа ягоды

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

Исследование ученых Королевского университета Белфаста показало, что люди, употреблявшие богатые флавоноидами продукты имели более низкое кровяное давление, говорится в работе British Heart Foundation, которую передает издание Express.

Названы снижающие риск сердечного приступа ягоды
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Клубника и черника богаты полезными растительными соединениями под названием антоцианы, которые придают ягодам яркие красные, синие и пурпурные оттенки. Ученые связали эти соединения с улучшением здоровья человека.

В ходе исследований было обнаружено, что у женщин, употреблявших более трех порций черники или клубники в неделю, риск сердечного приступа снизился на 34 процента по сравнению с теми, кто съедал меньшее количество ягод.

Кроме того, ученые считают, что антоцианы делают кровеносные сосуды более эластичными и способствуют нормализации артериального давления, что является одним из факторов риска сердечного приступа. Исследователи предположили, что кишечник может частично отвечать за благотворное влияние флавоноидов на кровяное давление.

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