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Онколог назвал шесть ранних признаков рака крови

Lenta.ru
47 минут назад

Врач-онколог, гематолог, лучевой терапевт, доктор медицинских наук Александр Серяков в беседе с журналистами портала «Доктор Питер» перечислил шесть ранних признаков рака крови.

Онколог назвал шесть ранних признаков рака крови
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, лейкоз можно распознать по общей симптоматике, которую называют синдромом интоксикации. В него входит снижение веса — более чем на десять процентов за полгода.

Российский онколог отметил, что этот синдром включает сильную ночную потливость, из-за которой приходится менять одежду или простынь.

Также одним из симптомов лейкоза Серяков назвал кожный зуд и повышение температуры тела до 38 градусов и выше.

Кроме того, обратиться к онкологу стоит, если у человека есть проблемы со слизистой. В их число входят кровотечения десен и маточные кровотечения, а также визуально увеличенные периферические лимфатические узлы.

Врач отметил, что в России фиксируется медленный рост заболеваемости лейкозом из-за старения населения, радиационного загрязнения и наличия вредных химических веществ в окружающей среде и продуктах.

Новости,Александр Серяков,
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