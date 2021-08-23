Онколог назвал шесть ранних признаков рака крови

Врач-онколог, гематолог, лучевой терапевт, доктор медицинских наук Александр Серяков в беседе с журналистами портала «Доктор Питер» перечислил шесть ранних признаков рака крови.

По его словам, лейкоз можно распознать по общей симптоматике, которую называют синдромом интоксикации. В него входит снижение веса — более чем на десять процентов за полгода.

Российский онколог отметил, что этот синдром включает сильную ночную потливость, из-за которой приходится менять одежду или простынь.

Также одним из симптомов лейкоза Серяков назвал кожный зуд и повышение температуры тела до 38 градусов и выше.

Кроме того, обратиться к онкологу стоит, если у человека есть проблемы со слизистой. В их число входят кровотечения десен и маточные кровотечения, а также визуально увеличенные периферические лимфатические узлы.