Кадровый центр Депздрава Москвы аккредитовал более 900 ординаторов

В мае этого года в Москве начал работу Кадровый центр Департамента здравоохранения города. За это время первичную специализированную аккредитацию здесь прошло уже более 900 человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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«Мы постоянно совершенствуем московское здравоохранение — обеспечиваем учреждения современным оборудованием, внедряем новые технологии и цифровые сервисы, улучшаем организационную структуру и многое другое. Однако все это не “заработает” без профессиональных компетентных врачей, которые являются ключевым звеном системы. Поэтому в мае мы открыли передовую площадку — Кадровый центр Депздрава. Здесь медики подтверждают свои знания и практические навыки», - рассказала заммэра.

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По ее словам, в Центре в том числе проводится первичная специализированная аккредитация молодых специалистов перед тем, как они приступают к врачебной практике. С мая здесь приняли уже несколько потоков молодых специалистов, аккредитацию успешно прошли 900 ординаторов по специальностям анестезиология-реаниматология, оториноларингология, акушерство и гинекология, психиатрия, хирургия и другим.

«Всего мы провели аккредитацию уже по 16 специальностям и постепенно увеличиваем их число», — отметила Ракова.

Возможности центра позволяют пройти первичную специализированную аккредитацию по 88 специальностям. Она включает в себя три этапа: компьютерное тестирование, оценку практических навыков на симуляционном оборудовании и решение ситуационных задач. Перед прохождением аккредитации ординаторам предоставляется возможность бесплатно сдать пробный экзамен, который состоит из нескольких этапов: инструктаж, практический этап и консультация со специалистами центра.

Благодаря репетиционному экзамену молодые специалисты могут познакомиться с работой специально оборудованных станций по специальностям и отточить манипуляции на том же оборудовании, на котором им предстоит пройти аккредитацию.

«Польза от такого подхода очевидна: как показывает наша статистика, количество тех, кто с первого раза успешно прошел все этапы аккредитации, примерно на 20% выше по сравнению с пришедшими на экзамены без «репетиции», - отметила вице-мэр.

Практический этап ординаторы могут выполнять в парах, где один выступает в качестве эксперта, а второй выполняет задание. Такой подход помогает увидеть весь процесс со стороны и понять, как наиболее полно за отведенное по регламенту время продемонстрировать свои знания и навыки.

Кадровый центр оснащен более 1 100 единицами новейших симуляторов и медицинского оборудования. Рабочее место эксперта, который оценивает аккредитуемого, оборудовано специальными мониторами, которые дают возможность дистанционно отслеживать процесс отработки навыков с различных ракурсов, что делает процесс оценки максимально объективным.