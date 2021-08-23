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Пьяная медсестра отказалась ставить капельницу россиянке

Lenta.ruиещё 1
2 часа назад

Пьяная медсестра отказалась ставить капельницу пациентке больницы в Новокузнецке, несмотря на ее плохое самочувствие. В региональном министерстве здравоохранения подтвердили, что сотрудницу уволили. Об этом сообщает «Тайга.инфо».

Пьяная медсестра отказалась ставить капельницу россиянке
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Меня госпитализировали в городскую клиническую больницу 29 Новокузнецка. Спустя час ко мне так никто и не подошел. Как стало известно, медсестра находилась в алкогольном опьянении, и ждать помощи было не от кого», — рассказала пациентка.

По ее утверждению, сотрудница проколола вены другим пациентам, когда делала уколы. Кроме того, медсестра не отвечала на вопрос, почему находится в состоянии алкогольного опьянения на рабочем месте.

Новости,Минздрав РФ,
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