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Врач рассказала о главном предвестнике диабета

Lenta.ruиещё 8
4 часа назад

Врач-терапевт Надежда Чернышова назвала главный предвестник сахарного диабета в беседе с телеканалом «Москва 24».

Врач рассказала о главном предвестнике диабета
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Ожирение в области талии — признак, указывающий на то, что ожирение затронуло и внутренние органы», — сказала она. По ее словам, это один из признаков метаболического синдрома, который очень часто приводит к сахарному диабету.

Специалист добавила, что человек может самостоятельно проверить, находится ли он в группе риска. Она порекомендовала померить сантиметровой лентой себе талию. Если у женщин обхват превышает 80 сантиметров, а у мужчин — 100 сантиметров, этого достаточно, чтобы обратиться за консультацией к врачу, сказала Чернышова.

Терапевт добавила, что необходимо также проверить состояние печени, поджелудочной железы, выяснить, все ли хорошо с обменом глюкозы.

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