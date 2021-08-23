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Раскрыта связь между мозгом и опасным жиром в животе

Lenta.ruиещё 2
6 часов назад

Португальские ученые раскрыли ключевой процесс, с помощью которого мозг и иммунная система взаимодействуют, чтобы сжигать глубокие запасы висцерального жира в животе. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Раскрыта связь между мозгом и опасным жиром в животе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Висцеральный жир окружает органы брюшной полости, а при избыточном накоплении может вызвать опасные проблемы со здоровьем, такие как болезни сердца и рак. Исследователи предполагали, что нервная система и иммунная система как-то связаны, чтобы контролировать накопление висцерального жира. Чтобы доказать гипотезу, ученые удалили мезенхимальные клетки из висцерального жира мышей. Оказалось, что при этом соседние иммунные клетки, известные как врожденные лимфоидные клетки 2 типа (ILC2), перестают регулировать рост жира.

Чтобы отследить нервы, которые иннервируют мезенхимальные клетки, до их источника, исследователи ввели в нервные волокна мыши светящийся ретровирус. Ученые обнаружили, что сигналы, контролирующие висцеральный жир, исходили из отдельных участков ствола головного мозга, среднего мозга, миндалины и гипоталамуса. Ядро гипоталамуса, как считают ученые, является «центральным узлом» для контроля над жиром. Отсюда сигналы отправляются определенным иммунным клеткам, чтобы обеспечить энергетический баланс во всем теле.

Что касается висцерального жира вокруг легких, нейронные сигналы, по-видимому, идут прямо к ILC2. В будущем исследователи планируют выяснить, что в первую очередь запускает ядро гипоталамуса для отправки сигналов о сжигании жира в части тела. Также стоит выяснить, почему в некоторых хранилищах висцерального жира есть ILC2, которые могут напрямую иннервироваться симпатической нервной системой, в то время как другим нужны переводчики, такие как мезенхимальные клетки.

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