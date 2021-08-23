Раскрыта связь между мозгом и опасным жиром в животе

Португальские ученые раскрыли ключевой процесс, с помощью которого мозг и иммунная система взаимодействуют, чтобы сжигать глубокие запасы висцерального жира в животе. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Висцеральный жир окружает органы брюшной полости, а при избыточном накоплении может вызвать опасные проблемы со здоровьем, такие как болезни сердца и рак. Исследователи предполагали, что нервная система и иммунная система как-то связаны, чтобы контролировать накопление висцерального жира. Чтобы доказать гипотезу, ученые удалили мезенхимальные клетки из висцерального жира мышей. Оказалось, что при этом соседние иммунные клетки, известные как врожденные лимфоидные клетки 2 типа (ILC2), перестают регулировать рост жира.

Чтобы отследить нервы, которые иннервируют мезенхимальные клетки, до их источника, исследователи ввели в нервные волокна мыши светящийся ретровирус. Ученые обнаружили, что сигналы, контролирующие висцеральный жир, исходили из отдельных участков ствола головного мозга, среднего мозга, миндалины и гипоталамуса. Ядро гипоталамуса, как считают ученые, является «центральным узлом» для контроля над жиром. Отсюда сигналы отправляются определенным иммунным клеткам, чтобы обеспечить энергетический баланс во всем теле.