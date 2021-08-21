Стоматолог назвала опасной чистку зубов после завтрака

Стоматолог Анна Петерсон (Anna Peterson) из Лондона рассказала, почему нельзя завтракать перед чисткой зубов, она поделилась советами в своем аккаунте в TikTok.

Британка, имеющая более 39 тысяч подписчиков, поделилась рекомендациями по уходу за полостью рта. Она предупредила о важности чистки зубов и десен не менее двух раз в день, использовании ополаскивателя для рта, а также зубной нити. Петерсон решила развеять миф о том, что зубы можно чистить после завтрака, и объяснила опасность, разрушающее воздействие еды на зубы.

Во-первых, уверяет специалист, после завтрака во рту происходят процессы окисления. В результате во время чистки зубов человек втирает кислоту в эмаль, разрушая ее.

«Во-вторых, чистка зубов перед завтраком защищает ваши зубы от вредного воздействия пищи», — отметила эксперт.

Видео посмотрели 819 тысяч раз, пользователи подарили блогеру 36 тысяч лайков. Некоторых юзеров совет врача сильно разочаровал. По их словам, им не нравится, что после чистки зубов нужно терпеть «мятный» вкус еды.