В поликлиниках Москвы заработал цифровой паспорт участка

В рамках единой цифровой платформы московского здравоохранения во всех взрослых и детских поликлиниках Москвы заработал цифровой паспорт участка. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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«Благодаря возможностям единой цифровой платформы мы сделали еще один важный шаг в цифровизации столичной медицины и запустили новый сервис во всех взрослых и детских поликлиниках города — цифровой паспорт участка. И это не просто инструмент, а полноценная аналитическая система, где содержится перечень всех пациентов, прикрепленных к каждой поликлинике, и широкий набор данных в целом по участку и отдельно по каждому пациенту», - сообщила вице-мэр.

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Новый сервис позволяет участковым врачам получить доступ к актуальной, автоматически обновляемой информации о пациентах своего участка в режиме онлайн.

«Благодаря новому цифровому паспорту участковые врачи могут отслеживать динамику изменений в показателях здоровья своих пациентов. В сервисе врачам также доступна информация о том, к кому из пациентов вызывали скорую помощь, кого госпитализировали или поставили на наблюдение по отдельным видам заболеваний, у кого выявили отклонение в значениях лабораторных исследований. Теперь всё это можно анализировать без необходимости пользоваться бумажными списками или открывать медицинские карты каждого отдельного пациента», - рассказала Анастасия Ракова.

По словам заммэра, сервис позволяет быстрее принимать решения о назначении дополнительных исследований, консультаций узких специалистов и тактике лечения и, как результат, повышает качество оказания медицинской помощи.

В цифровом паспорте участка врачам доступны следующие сведения: список прикрепленных пациентов, адрес их проживания, дата прикрепления к участку, социальный статус, наличие или отсутствие диспансеризации и наблюдения, группа здоровья, количество вызовов скорой помощи за год, количество госпитализаций за год, наличие или отсутствие льгот по инвалидности, отклонение значений лабораторных исследований у пациентов.

Всё это позволяет видеть общую картину и помогает врачу принимать правильные и быстрые решения. Например, спрогнозировать индивидуальные риски для пациента, при необходимости пригласить его на приём и выбрать верное лечение.

«В паспорте участка врач видит отклонения в результатах лабораторных исследований горожан сразу после их получения, а значит, он может скорее вызвать пациента на прием и незамедлительно назначить профилактику и лечение, чтобы не допустить развития заболевания», - отметила Ракова.

Специалисты детских поликлиник в цифровом паспорте участка могут узнать название образовательного учреждения ребенка, что стало возможным благодаря интеграции МЭШ и ЕМИАС, а также найти сведения о наличии или отсутствии неонатального скрининга, аудиологического скрининга, патронажного осмотра. Кроме того, сервис позволяет контролировать и своевременно планировать процесс прохождения профосмотров детей.

«Также этот сервис важен для контроля над распространением инфекционных заболеваний. В паспорте участка в онлайн-режиме отображаются больные, у которых диагностированы острые инфекционные заболевания, что позволяет своевременно реагировать и проводить противоэпидемиологические и лечебные мероприятия как в семье, так и в образовательном учреждении», - добавила Анастасия Ракова.