Врачи отказались лечить умирающего со словами «а смысл»

В Самаре врачи отказались лечить инвалида, у которого было пять позвонков из 34. О мужчине заботилась мать, которая рассказала, что на ее предложение отвезти россиянина в больницу медики ответили: «А смысл?». Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Раз в год у мужчины случались страшные приступы, от которых ему было сложно оправиться. Так и случилось в последний раз, когда мать россиянина вызвала скорую

«Он кричал, рычал, как медведь. Открывал рот, высовывал язык до подбородка. Махал руками, бился в кровати», — поделилась родственница.

По ее словам, на вызов приехали две женщины — медсестра и врач, которые сказали, что не могут читать анамнез, так как «24-й час работают». После россиянка предложила отвезти сына в больницу.

«А смысл?» — спросила врач и уехала.

Мужчина бился в конвульсиях в течение нескольких часов. Все это время его мать была рядом: она успокаивала и давала еду. К утру ее сын скончался.