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Врач рассказал о способах снижения давления

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Шведский врач Матс Халльдин (Mats Halldin) рассказал о способах снизить кровяное давление. Его слова приводит издание Expressen.

Врач рассказал о способах снижения давления
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалист напомнил, что оптимальными являются показатели 120/80 миллиметров ртутного столба. Такие значения обычно наблюдаются у молодых и здоровых людей. Верхней же границей нормы считается 140/90. В случае, если показатели достигают 140-160/90-100 миллиметров и выше, нужно принимать меры по снижению давления.

Удержать давление в пределах допустимых значений могут помочь умеренные физические нагрузки, снижение уровня стресса, хороший семичасовой сон, регулярное питание, а также отказ от курения и чрезмерного употребления спиртных напитков. В частности, Халльдин посоветовал гулять не менее получаса в день, проходя не менее десяти тысяч шагов в день. Следить за активностью поможет шагомер. Помимо этого он рекомендовал ограничить употребление полуфабрикатов и насыщенных жиров, а также уменьшить размер порций, поскольку существует связь между лишним весом и гипертонией. По словам Хилльдина, лучше всего придерживаться средиземноморской диеты, добавив в свой рацион оливковое масло, фасоль и чечевицу, рыбу, овощи и фрукты.

Соблюдение данных мер поможет избежать таких опасных состояний, как инсульт, инфаркт, сердечная недостаточность, деменция и других, подчеркнул Халльдин.

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