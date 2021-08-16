Врач рассказал о способах снижения давления

Специалист напомнил, что оптимальными являются показатели 120/80 миллиметров ртутного столба. Такие значения обычно наблюдаются у молодых и здоровых людей. Верхней же границей нормы считается 140/90. В случае, если показатели достигают 140-160/90-100 миллиметров и выше, нужно принимать меры по снижению давления.

Удержать давление в пределах допустимых значений могут помочь умеренные физические нагрузки, снижение уровня стресса, хороший семичасовой сон, регулярное питание, а также отказ от курения и чрезмерного употребления спиртных напитков. В частности, Халльдин посоветовал гулять не менее получаса в день, проходя не менее десяти тысяч шагов в день. Следить за активностью поможет шагомер. Помимо этого он рекомендовал ограничить употребление полуфабрикатов и насыщенных жиров, а также уменьшить размер порций, поскольку существует связь между лишним весом и гипертонией. По словам Хилльдина, лучше всего придерживаться средиземноморской диеты, добавив в свой рацион оливковое масло, фасоль и чечевицу, рыбу, овощи и фрукты.