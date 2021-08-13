Половина закупленного по контрактам жизненного цикла оборудования поступила в больницы и поликлиники Москвы

Поставки современного медицинского оборудования по контрактам жизненного цикла (КЖЦ) в городские больницы и поликлиники выполнены уже на 50%, всего было закуплено свыше 5 тысяч единиц новой техники. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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Вице-мэр отметила, что новейшее оборудование, которое Москва приобретает по контрактам жизненного цикла, позволяет не только заменить выработавшую ресурс технику, но и дает возможность оснастить всем необходимым новые профильные отделения.

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По словам Раковой, новое оборудование уже используется в недавно открывшемся эндоскопическом центре Боткинской больницы. Также технику по КЖЦ будут применять в эндоскопическом центре больницы имени Буянова, открытие которого состоится в ближайшее время.

Оборудование также закупается для центров оказания амбулаторной онкологической помощи, для ведущих многопрофильных клиник города, в открывающиеся после капитального ремонта здания городских поликлиник.

«На сегодняшний день половина закупленного оборудования, около 2500 единиц, уже поступила в медицинские организации города», – сообщила Анастасия Ракова.

Вице-мэр отметила, что значительную часть оборудования составляют новейшие аппараты УЗИ – на сегодняшний день в больницы и поликлиники поставлено более 2000 таких аппаратов.

Кроме того, медицинские учреждения получили 26 компьютерных и магнитно-резонансных томографов, 6 маммографов, 86 рентгеновских аппаратов различного типа, 251 эндоскопическую систему и другую медицинскую технику.

Закупаемая медицинская техника предоставляет врачам новые возможности для диагностики и лечения. Например, лапароскопическое оборудование позволяет использовать 3D-визуализацию с разрешением 4K при проведении сложнейших высокотехнологичных операций в различных областях хирургии. Ангиографы во взрослых стационарах позволяют при подключении внешнего накопителя загружать результаты проведенных пациенту КТ и использовать их в качестве «навигации». А часть новейших маммографов оснащена функцией томосинтеза — диагностикой изменений в молочных железах, которая позволяет выявить даже минимальные изменения в тканях.

Новое оборудование может быть сразу интегрировано в Единую радиологическую информационную систему (ЕРИС) для дальнейшей обработки искусственным интеллектом. Благодаря этой технологии значительно повышается качество обработки результатов лучевых исследований, сводится к нулю риск ошибок диагностики из-за человеческого фактора, а также сокращается время получения результата.