Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

Назван неочевидный симптом надвигающегося сердечного приступа

Lenta.ru
45 минут назад

Врачи из британской организации British Heart Foundation (BHF) назвали симптомы, которые могут свидетельствовать о надвигающемся сердечном приступе. Самый необычный из них – это повышенная потливость, передает Daily Express.

Назван неочевидный симптом надвигающегося сердечного приступа
Фото: PixabayPixabay

Отмечается, что пациенты часто игнорируют предупреждения организма, в то время как заболевания сердца являются одной из основных причин смертности во всем мире. «Если вы чувствуете жар и липкость, сопровождающиеся болями в груди, вам следует вызвать скорую помощь. Это может быть признаком надвигающегося сердечного приступа», — напоминают специалисты.

Еще одним симптомом являются боли и жжение в груди или несварение желудка, это является классическим признаком проблем с сердцем. Также болевые ощущения могут чувствоваться в спине и даже в челюсти. Врачи также советуют насторожиться при опухании лодыжек, несмотря на то, что это может свидетельствовать и о других проблемах в организме, и рекомендуют обращаться в медицинские учреждения для профилактики опасных состояний.

Ранее врачи рассказали, как определить опасный уровень сахара в крови по ладоням. У людей, страдающих диабетом, возникает синдром жесткой руки или диабетическая хироартропания, когда суставы теряют подвижность.

Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители