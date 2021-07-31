Онколог предупредил об опасности родинок в интимной зоне

«К нам такие пациенты приходят уже с метастатическими поражениями. Зачастую мы даже не может понять, что послужило первоисточником, потому первичную опухоль не находим. Начинаем собирать анамнез, и уже тогда выясняем, что несколько лет назад было удаление родинки, гистологии не было»,