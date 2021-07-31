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Онколог предупредил об опасности родинок в интимной зоне

Lenta.ru
27 минут назад

Врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев предупредил об опасности развития меланомы из-за родинок в интимной зоне. По его словам, пациенты зачастую не хотят показывать образования в таких местах, а потому слишком поздно узнают о развитии у себя серьезного заболевания. Об этом специалист рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Онколог предупредил об опасности родинок в интимной зоне
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«В области анального канала, паховых складок, где чаще всего присутствует постоянное трение, соприкосновение белья, она (меланома) часто бывает. Именно у таких пациентов она диагностирована на поздних стадиях за счет того, что люди стесняются идти к врачу, показать, лишний раз задать вопрос»,

— пояснил Пылев.

По его словам, люди, удаляющие кожные образования в салонах красоты или в косметологических кабинетах, редко проходят гистологическое исследование (исследование ткани под оптическим микроскопом, позволяющее определить тип новообразования и его характеристики — прим. «Ленты. ру»).

«К нам такие пациенты приходят уже с метастатическими поражениями. Зачастую мы даже не может понять, что послужило первоисточником, потому первичную опухоль не находим. Начинаем собирать анамнез, и уже тогда выясняем, что несколько лет назад было удаление родинки, гистологии не было»,

— рассказал онколог и подчеркнул, что после удаления любого кожного образование нужно сдавать материал на гистологию.

Новости,Радиостанция "Говорит Москва",Lenta.ru,
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