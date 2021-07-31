Врач: "солнечные татуировки" опасны для здоровья

Один из самых опасных трендов последних лет - "солнечные татуировки". Дерматолог, косметолог Станислав Арканников в беседе на радио Sputnik рассказал, чем чреваты подобные эксперименты.
С помощью трафарета или крема люди выделяют зону, где будет находится "рисунок" - это силуэт, который проявляется благодаря разницы в цвете коже, достигаемой с помощью загара.
Для того, чтобы сделать на теле "солнечную татуировку", люди зачастую пренебрегают правилами и идут загорать в самое опасное время.
"Безопасное время для загара – до десяти часов утра и с семнадцати часов до позднего вечера. Естественно, чтобы "солнечную татуировку" сделать в эти часы, придется потратить на эксперимент не один день, иначе разницу в цвете кожи не получишь. Поэтому такие манипуляции проводятся в период максимальной солнечной активности, а это может вызвать солнечный ожог",
- пояснил он.
Таким образом, легко получить солнечный ожог, который может вызвать массу негативных последствий: ускорение процесса старение и повреждение клеток кожи, а также онкологические кожные заболевания.
"Если на участке кожи, на котором находится такая татуировка, окажется обычная родинка, под действием солнечных лучей она может переродиться в злокачественное новообразование. А это уже может закончиться летальным исходом".
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