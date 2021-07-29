Красное мясо повышает риск развития рака кишечника

Частое употребление красного мяса может спровоцировать развитие рака кишечника. Об этом врач-онколог Иван Карасев написал на своей странице в Instagram.
Он отметил, что согласно исследованиям Института онкологии Дана-Фарбер в США, было установлено, что мясной рацион приводит к появлению "алкилирующих мутационных сигнатур в клетках толстой кишки".
Как отметил врач, ученые изучили информацию образцов ДНК здоровой и опухолевой ткани у 900 пациентов с диагнозом рака кишечника и обнаружили повреждения в обоих случаях.
"Эти повреждения встречались намного чаще у людей, которые ели много красного мяса в любом виде. При этом потребление мяса птицы, рыбы и воздействие других факторов, связанных с образом жизни, не имели значения",
- заявил врач.
Карасев также отметил, что среди людей с высокими уровнями повреждений ДНК вероятность летального исхода из-за колоректального рака оказалась выше на 47%.
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