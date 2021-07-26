Найдена молекула, способная уничтожать 95% раковых клеток

«Уникальность этого соединения в том, что оно не касается клеток, в которых отсутствует рецептор эстрогена, и не влияет на здоровые клетки – независимо от того, есть у них рецептор эстрогена или нет. Но он очень эффективен против раковых клеток, положительных к эстрогеновым рецепторам», – пояснили авторы научной работы.