Найдена молекула, способная уничтожать 95% раковых клеток

Ученые из Университета Иллинойса (США) обнаружили новый метод лечения рака груди. Он позволяет уничтожать 95-100% злокачественных клеток, сообщает Science Translational Medicine.
Ученые создали препарат под названием ErSO, который нацелен на белок-рецептор эстрогена. Этот белок присутствует в большинстве опухолей молочной железы.
ErSO связывается с белком и влияет на клеточный путь, способствующий быстрому росту раковых клеток и их защите от стрессов. Путь a-UPR был открыт еще в 2014 году. Ученые уже тогда начали искать соединения, способные настроить a-UPR на уничтожение опухолей. Но первые варианты работали слишком медленно и вызывали нежелательные побочные эффекты.
В ходе нового исследования были открыта молекула ErSO. Тесты на мышах показали, что она обладает мощными противоопухолевыми свойствами без обнаруживаемых побочных эффектов у мышей.
«Уникальность этого соединения в том, что оно не касается клеток, в которых отсутствует рецептор эстрогена, и не влияет на здоровые клетки – независимо от того, есть у них рецептор эстрогена или нет. Но он очень эффективен против раковых клеток, положительных к эстрогеновым рецепторам», – пояснили авторы научной работы.
Ученые отметили, что молекула влияет не только на основную опухоль, но также на метастазы в костях, головном мозге, печени и легких. Даже крупные опухоли под ее воздействием быстро уменьшаются более чем на 99% в течение трех дней.