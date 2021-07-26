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В России снизилась заболеваемость ВИЧ

Lenta.ruиещё 6
3 часа назад

Заболеваемость ВИЧ в России из расчета на 100 тысяч населения снизилась за период с 2015 по 2020 год. Это следует из данных статистического сборника Минздрава России, передает РИА Новости.

Заболеваемость ВИЧ понизилась в России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, в 2015 году показатель пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекции составлял 68,5 человек на 100 тысяч, тогда как в 2020 году он снизился до 35,8 человек. Всего в прошлом году этот диагноз впервые поставили 56,5 тысячам пациентов, а в 2019-м — 80 тысячам.

Среди регионов по этому показателю наибольшее число пациентов выявлено в Кемеровской области, Пермском крае и Тюменской области, а наименьшее — в республиках Калмыкия, Чечня и Смоленской области.

Новости,Минздрав РФ,РИА Новости,
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