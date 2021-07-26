Заболеваемость ВИЧ понизилась в России

Заболеваемость ВИЧ в России из расчета на 100 тысяч населения снизилась за период с 2015 по 2020 год. Это следует из данных статистического сборника Минздрава России , передает РИА Новости .

Так, в 2015 году показатель пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекции составлял 68,5 человек на 100 тысяч, тогда как в 2020 году он снизился до 35,8 человек. Всего в прошлом году этот диагноз впервые поставили 56,5 тысячам пациентов, а в 2019-м — 80 тысячам.