Мясников назвал неочевидные признаки инфаркта

Об инфаркте могут свидетельствовать не только распространенные симптомы вроде боли в груди, одышки, потливости и слабости, но и менее очевидные признаки. Об этом предупредил главный врач московской больницы 71 и телеведущий Александр Мясников, его слова передает РИА Новости.

Мясников рассказал, что предвестниками инфаркта могут быть боль в шее, плече или челюсти, речевые нарушения, вздутие и изжога. Специалист подчеркнул, что далеко не во всех случаях при таких симптомах нужно сразу звонить в скорую. Важно понимать, находится ли человек в группе риска.

Так, опасности подвержены мужчины старше 45 лет и женщины старше 50 лет, курильщики, люди с наследственностью, а также те, у кого есть проблемы с уровнем холестерина и сахара и кто страдает от артериальной гипертонии. Другие факторы риска — неподвижный образ жизни, ожирение и даже отсутствие регулярного приема алкоголя в малых дозах.

«Если вы попали к врачу, ваша смертность — три-шесть процентов, если не попали вовремя, ваша смертность — 33 процента. Поэтому надо знать свои риски для инфаркта», — заявил Мясников.