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Мясников предупредил об опасности неочевидных признаков инфаркта

Lenta.ruиещё 5
3 часа назад

Об инфаркте могут свидетельствовать не только распространенные симптомы вроде боли в груди, одышки, потливости и слабости, но и менее очевидные признаки. Об этом предупредил главный врач московской больницы 71 и телеведущий Александр Мясников, его слова передает РИА Новости.

Мясников назвал неочевидные признаки инфаркта
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Мясников рассказал, что предвестниками инфаркта могут быть боль в шее, плече или челюсти, речевые нарушения, вздутие и изжога. Специалист подчеркнул, что далеко не во всех случаях при таких симптомах нужно сразу звонить в скорую. Важно понимать, находится ли человек в группе риска.

Так, опасности подвержены мужчины старше 45 лет и женщины старше 50 лет, курильщики, люди с наследственностью, а также те, у кого есть проблемы с уровнем холестерина и сахара и кто страдает от артериальной гипертонии. Другие факторы риска — неподвижный образ жизни, ожирение и даже отсутствие регулярного приема алкоголя в малых дозах.

«Если вы попали к врачу, ваша смертность — три-шесть процентов, если не попали вовремя, ваша смертность — 33 процента. Поэтому надо знать свои риски для инфаркта», — заявил Мясников.

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог депздрава Москвы и Минздрава России Евгений Брюн предупредил россиян об опасности купания в алкогольном опьянении в жаркую погоду. По его словам, это может спровоцировать инфаркт и инсульт. Кроме того, спиртное притупляет чувство опасности и реакции.

Новости,Александр Мясников,Евгений Брюн,Минздрав РФ,РИА Новости,
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