Чукотка стала лидером по количеству психически больных

Чукотка оказалась "лидером" по числу пациентов с психическими расстройствами в 2020 году из расчета на 100 тыс. населения. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные статистического сборника Минздрава РФ.

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"Психические расстройства и расстройства поведения на 100 тыс. всего населения: Чукотский автономный округ - 10012,3, Еврейская автономная область - 6437,6, Алтайский край – 5834,9", - говорится в сборнике.

Меньше всего россиян с психическими расстройствами проживают в Чечне, где на 100 тыс. населения оказалось 1555,6 больных. Также низкие показатели оказались в Ингушетии - 1674,6 и Москве – 2005,5.