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ВОЗ предсказала исчезновение трех видов рака в ближайшие десятилетия

Lenta.ruиещё 3
4 часа назад

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предсказали исчезновение трех видов рака в ближайшие десятилетия, пишет РИА Новости.

ВОЗ предсказала исчезновение трех видов рака
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, ученые считают, что рак легких можно победить, отказавшись от сигарет. Многочисленные исследования, которые проводятся в этой области отмечают, что именно табачный дым приводит к развитию онкозаболеваний.

Побороть рак печени можно благодаря отказу от злоупотребления алкоголем. В эту же категорию входят рак толстой кишки пищевода. Еще одного возбудителя рака печени – гепатит В можно нейтрализовать с помощью вакцины. В России она делается бесплатно и включена в национальный прививочный календарь.

Рак шейки-матки можно победить, если справиться с его возбудителем — вирусом папилломы человека. Сделать это можно с помощью вакцинации. Как показывают исследования, привитые девочки-подростки в возрасте 13-14 лет спустя десять лет реже проявляют склонность к предопухолевой и опухолевой патологии шейки-матки, чем их невакцинированные ровесницы.

Ранее ученые полностью победили рак молочной железы. Новый метод лечения рака молочной железы убивает от 95 до ста процентов опухолевых клеток у модельных мышей, почти полностью побеждая болезнь у грызунов. Препарат ErSO, разработанный учеными из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне, быстро сокращает не только первичные опухоли до неопределяемого уровня, но также успешно борется с метастазами.

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