ВОЗ предсказала исчезновение трех видов рака

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предсказали исчезновение трех видов рака в ближайшие десятилетия, пишет РИА Новости.

Так, ученые считают, что рак легких можно победить, отказавшись от сигарет. Многочисленные исследования, которые проводятся в этой области отмечают, что именно табачный дым приводит к развитию онкозаболеваний.

Побороть рак печени можно благодаря отказу от злоупотребления алкоголем. В эту же категорию входят рак толстой кишки пищевода. Еще одного возбудителя рака печени – гепатит В можно нейтрализовать с помощью вакцины. В России она делается бесплатно и включена в национальный прививочный календарь.

Рак шейки-матки можно победить, если справиться с его возбудителем — вирусом папилломы человека. Сделать это можно с помощью вакцинации. Как показывают исследования, привитые девочки-подростки в возрасте 13-14 лет спустя десять лет реже проявляют склонность к предопухолевой и опухолевой патологии шейки-матки, чем их невакцинированные ровесницы.