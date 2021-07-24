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В американском штате выявили чуму

Lenta.ru
1 час назад

В американском штате Колорадо обнаружили чуму после того как от осложнений, связанных с этим заболеванием, скончался 10-летний ребенок. Об этом сообщает телеканал WGN9.

В американском штате выявили чуму
Фото: Lenta.ruLenta.ru

После гибели мальчика Департамент здравоохранения и окружающей среды штата Колорадо начал лабораторную проверку. Ее результаты показали, что в шести округах этого штата были лабораторно подтверждены сообщения о чуме у животных и блох.

Чума вызывается бактериями, которые могут передаваться человеку через укусы инфицированных блох или при прямом контакте с инфицированными животными. По словам врачей, при раннем выявлении чума поддается лечению как у людей, так и у домашних животных. Симптомы включают внезапное начало высокой температуры и/или увеличение лимфатических узлов.

В качестве мер предосторожности врачи советуют держаться подальше от грызунов, в том числе белок. Не кормить их, не гладить, не трогать больных или мертвых животных, а также провести дезинсекцию дома, чтобы насекомые не могли подобраться к продуктам питания и ряд других правил. Заболевших домашних животных рекомендуется незамедлительно показать ветеринарному врачу.

В конце июня штамм чумы обнаружили в древнем черепе. Старейший штамм чумной палочки Yersinia pestis был найден в останках охотника-собирателя, жившего пять тысяч лет назад. Как показал генетический анализ, этот штамм является предком возбудителя чумы, вызвавшего пандемию Черная Смерть в Средневековье.

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