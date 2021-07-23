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Россиянам назвали полезную дозу алкоголя

Lenta.ru
4 часа назад

Россиянам назвали полезную усредненную суточную дозу алкоголя. Об этом рассказал доктор наук, профессор пищевой биотехнологии, экс-директор Виншампанкомбината Геннадий Пищиков, в интервью «Российской газете».

Россиянам назвали полезную дозу алкоголя
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Он объяснил, что на Земле в разных климатических поясах, условиях и с отличающимися образами жизни живут 7,5 миллиарда человек. Вывести единую форму полезного алкоголя для всех невозможно.

Однако в каждой стране, в том числе и в России, есть усредненные нормы полезного потребления алкоголя, которые распространяются на здоровых людей, ведущих активный образ жизни.

«Так, молодым женщинам разумно выпивать по 50-125 миллилитров хорошего — подчеркну, хорошего — сухого красного вина в день, мужчинам — в два раза больше. С возрастом эта норма подлежит корректировке», — объяснил доктор наук норму для россиян.

Новости,"Российская газета",
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