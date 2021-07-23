Россиянам назвали полезную дозу алкоголя

Россиянам назвали полезную усредненную суточную дозу алкоголя. Об этом рассказал доктор наук, профессор пищевой биотехнологии, экс-директор Виншампанкомбината Геннадий Пищиков, в интервью «Российской газете».

Он объяснил, что на Земле в разных климатических поясах, условиях и с отличающимися образами жизни живут 7,5 миллиарда человек. Вывести единую форму полезного алкоголя для всех невозможно.

Однако в каждой стране, в том числе и в России, есть усредненные нормы полезного потребления алкоголя, которые распространяются на здоровых людей, ведущих активный образ жизни.