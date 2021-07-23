Названы смягчающие боль от артрита продукты

При остеоартрите— хроническом воспалении суставов — показаны обезболивающие и специальные упражнения. Но также может помочь диета. Об этом рассказали эксперты Американской организации пенсионеров (AARP).

Лосось содержит жирные кислоты омега-3 и снижает воспаление. Его рекомендует употреблять и Американская кардиологическая ассоциация — два раза в неделю. Заменить рыбу можно семенами чиа.

Оливковое масло первого отжима тоже помогает снизить воспаление. И в нём содержится вещество, действующее аналогично нестероидным противовоспалительным препаратам.

В вишне, малине и чернике есть антоцианы и антиоксиданты, они полезны для снятия болей. Также исследования показывают, что чеснок способен снизить риск проявления остеоартрита тазобедренного сустава.