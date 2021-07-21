Россиян предупредили о распространении оспы обезьян

В государственном научном центре «Вектор» предупредили о том, что в Россию может проникнуть оспа обезьян. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщили в научном центре, в последнее время в мире фиксируют все больший рост случаев заражения оспой обезьян. Например на прошлой неделе в США оспу обезьян завез мужчина, приехавший из Нигерии. За последние десять лет число случаев псы обезьян было зарегистрировано в большем количестве стран, чем за последние 40 лет.

Первыми симптомами болезни являются температура и головная боль. После этого в течение одного-трех дней появляются высыпания.

В природе эту инфекцию распространяют приматы и грызуны. От человека к человеку оспа обезьян передается воздушно-капельным путем при тесном контакте, а также при контакте с биологическими жидкостями и личными предметами.