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Россиян предупредили о распространении оспы обезьян

Елизавета Назарова
47 минут назад
В государственном научном центре «Вектор» предупредили о том, что в Россию может проникнуть оспа обезьян. Об этом сообщает РИА Новости.
Россиян предупредили о распространении оспы обезьян
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Как сообщили в научном центре, в последнее время в мире фиксируют все больший рост случаев заражения оспой обезьян. Например на прошлой неделе в США оспу обезьян завез мужчина, приехавший из Нигерии. За последние десять лет число случаев псы обезьян было зарегистрировано в большем количестве стран, чем за последние 40 лет.
Первыми симптомами болезни являются температура и головная боль. После этого в течение одного-трех дней появляются высыпания.
В природе эту инфекцию распространяют приматы и грызуны. От человека к человеку оспа обезьян передается воздушно-капельным путем при тесном контакте, а также при контакте с биологическими жидкостями и личными предметами.
В "Векторе" отметили, что вероятность проникновения вируса в Россию невелика. При этом в стране все же принимают меры против завоза инфекции.
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