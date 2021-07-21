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Назван признак опасного уровня холестерина

Lenta.ruиещё 3
1 час назад
Жировые наросты на пальцах ног являются признаком опасного уровеня холестерина в крови. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на медицинскую клинику Vascular Health Clinics.
Признак опасного уровня холестерина на пальцах ног
Фото: Norbert Eisele-Hein / GloballookpressNorbert Eisele-Hein / Globallookpress
Отмечается, что накопление вредных веществ в крови обычно протекает бессимптомно. При этом иногда признаки заболевания могут проявляться на поверхности кожи.
«Жировые образования могут вырасти на пальцах ног, но также они возникают на ахилловом сухожилии»,
— сказали эксперты.
По их словам, размер жировых наростов может достигать семи сантиметров.
Специалисты отметили, что высокий уровень холестерина в крови повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
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