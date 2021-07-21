Признак опасного уровня холестерина на пальцах ног

Жировые наросты на пальцах ног являются признаком опасного уровеня холестерина в крови. Об этом сообщает Daily Express
со ссылкой на медицинскую клинику Vascular Health Clinics.
Фото: Norbert Eisele-Hein / GloballookpressNorbert Eisele-Hein / Globallookpress
Отмечается, что накопление вредных веществ в крови обычно протекает бессимптомно. При этом иногда признаки заболевания могут проявляться на поверхности кожи.
«Жировые образования могут вырасти на пальцах ног, но также они возникают на ахилловом сухожилии»,
По их словам, размер жировых наростов может достигать семи сантиметров.
Специалисты отметили, что высокий уровень холестерина в крови повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.